Kadıköy’de beton pompası alev alev yandı

Kadıköy’deki bir inşaatta temele beton döken beton pompası aracı aniden alev alev yanmaya başladı. Aracın ön kısmında başlayan yangının ardından araç sürücüsü kendini dışarı atarken yangın yan binaya sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülen yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi. Beton pompasının alev topuna döndüğü o anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangın Kadıköy Fikirtepe’de bulunan bir inşaat sahasında gerçekleşti. İnşaat halindeki bir binanın temeline beton döktüğü esnada henüz bilinmeyen bir nedenle, aracın kupa kısmında çıkan yangın sebebiyle alev alan beton pompası çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Aracın yanmaya başlamasıyla araç sürücüsü kendini dışarı atarken yangın yan binaya sıçradı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından kontrol altına alınan yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi. Beton pompasının alev topuna döndüğü o anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangını gören mahalle sakinlerinden Murat Arıcan, “Bir anda kamyonun ön tekerleklerinin oradan tutuştu. İnşaat kendi vidanjörlerinin sularıyla söndürmeye çalıştılar. Sular püskürtüldükçe alev daha da yükselmeye başladı. İtfaiye ve polis ekiplerine haber verdik. İtfaiye ekipleri müdahale etti. Beton pompası komple yandı. 1 milyon TL’nin üzerinde maddi hasar meydana geldi. Yangın yan binalara da sirayet etti. İtfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı" dedi.