Kadıköy’de Rus filmleri haftası başladı

Yaz boyunca kültür sanat etkinlikleriyle öne çıkan Kadıköy, şimdi de Rus Filmleri haftasına ev sahipliği yapıyor. İstanbul’da Büyük Vatan Savaşı’nın 80. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlik Caddebostan Kültür Merkezi’nde 29 Ağustos’a kadar sürecek.
Mosfilm’in seçkisi en iyi savaş filmleri Türkçe altyazılı olarak gösterilecek ve ücretsiz biletler CKM’nin internet sayfasından indirilebilecek. Rus Filmleri haftasında; Bir İnsan Kaderi, Git ve Gör, Leylekler Uçuyor, Yıldız, Bir Asker Destanı, Beyaz Kaplan, Vatan İçin Savaştılar adlı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Büyük Vatan Harbi anısına CKM Galeri’de düzenlenen fotoğraf sergisi de 29 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilir.