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Kadıköy’de taksicilere yeni yılın ilk iş gününde ceza yağdı

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Polis ekipleri ticari taksilere yönelik Kadıköy’de denetim gerçekleştirdi. Denetimde, emniyet kemeri takmadıkları belirlenen 4 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kadıköy’de taksicilere yeni yılın ilk iş gününde ceza yağdı
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Polis ekipleri ticari taksilere yönelik Kadıköy’de denetim gerçekleştirdi. Denetimde, emniyet kemeri takmadıkları belirlenen 4 sürücüye cezai işlem uygulandı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ticari taksilere yönelik Kadıköy Rıhtım Caddesi’nde denetim yaptı. Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi. Emniyet kemeri takmadıkları gerekçesi ile durdurulan 4 taksi sürücüsüne toplamda 792 TL cezai işlem uygulandı.

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