Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Kadıköy İskelesi’nin üst katında bulunan İstanbul Kitapçısı, İBB iştiraki Kültür A.Ş.’nin yayına hazırladığı “Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk” kitabının tanıtım toplantısına ev sahipliği yaptı.

Yenilenerek kitapseverlerin kullanımına açılan ‘Kadıköy Kitapçısı’nda düzenlenen toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın’ın yanı sıra tarihçi ve yazar Sinan Meydan ile Ahmet Ümit de katıldı.

İmamoğlu: "bu ülke, bir anda var olmadı"

Erzurum Kongresi’nin yıl dönümü olan 23 Temmuz’da, “Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk” kitabının tanıtım toplantısında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu ülke büyük bir çöküntünün, büyük bir sıkıntının içinden ortaya çıktı. Şu anda Kadıköy İskelesi’ndeyiz. Bu suların hemen birkaç yüz metre ilerisinde Ata’mızın, istimbotun içerisinde, ‘Geldikleri gibi giderler’ mesajını vermesiyle başlayan bir mücadele söz konusu. Kadim İstanbul, muazzam İstanbul; gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Proje danışmanlığını tarihçi Sinan Meydan üstlendi

Projenin danışmanlığını yürüten tarihçi Sinan Meydan özel seri kitapla ilgili tarihi ve teknik bilgiler paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür A.Ş. tarafından hazırlanan “Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk”un yazımında 1927 Osmanlıca baskısı, 1934 ve 1938 yeni Türk harfleri baskısı temel alındı, bugüne kadar yapılan belli başlı Nutuk çevirileri gözden geçirildi. Daha önceki çevrilerde göze çarpan eksikler giderildi, yanlışlar düzeltildi. Osmanlıca metin, büyük bir dikkatle günümüz Türkçesine aktarıldı. Böylece arı, duru Nutuk metni ortaya çıktı.

Nutuk raflarda yerini alacak

’Hatıratlarla Karşılaştırmalı NUTUK’ un bez ciltli versiyonu 23 Temmuz 2020 tarihinde 135 TL’den satışa sunulurken, Nutuk’un bu özel baskısını çok daha geniş kitlelerle buluşturacak yumuşak kapaklı versiyonu da Ağustos ayında 56,25 TL satış fiyatı ile raflardaki yerini alacak.