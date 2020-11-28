Kadırga Sanat Galerileri ‘Ebru Sanatının Son 500 Yılı’ sergisiyle açıldı

Fatih Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kadırga Sanat Galerileri kapılarını “Ebru Sanatının Son 500 Yılı” sergisi ile açtı.
“Fatihteki ilk sanat galerimiz inşallah devamı gelecek”Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan “Kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak Kadırga Sanat Galerisini, son 500 yıl ebru sergisi ile beraber açmak üzere bir araya geldik. Çok büyük emekle oluşturulan bir sergi bu yaklaşık 6 aydır arkadaşlar bu işe uğraşıyor. Bu serginin Ebru Sanat tarihinde ışık tutacağı kanaatindeyim. Fatihteki ilk sanat galerimiz inşallah devamı gelecek. Kadırga Sanat Galerimiz özellikle Kadırgada bölgesinde sonra Fatih’in ve İstanbul’umuzun çekim merkezlerinden biri olacak” şeklinde konuştu.