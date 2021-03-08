Kağıthane Belediyesi kadın girişimcileri destekliyor

Kadınların ekonomik özgürlüklerini elde etmesi amacıyla Kağıthane Belediyesi’nin hizmete açtığı Maharetli Eller Çarşısı, 525 kadına gelir sağlıyor.
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle mağazadaki çalışmaları yerinde incelerken kadınlara çiçek ve çikolata hediye edip günlerini tebrik etti. Başkan Öztekin, ’’Biz bugünü özellikle burada emekçi kadınlarla geçirmek istedik. Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum. Göreve gelmeden önce söz verdiğimiz 53 projemiz vardı. İlk hizmete geçirdiğimiz proje de burası oldu. Geçtiğimiz yıl faaliyete geçirdik. Ev ekonomisine destek olmak için kadınların kendi el ürünlerini pazarlayıp satabilecekleri bir mekân olsun istedik. Çok güzel ürünler ortaya çıktı. Vatandaşlarımız fabrikasyon ürün değil, el emeği ürünleri gelip buradan alabiliyor veya hediye ediyorlar. Kadınlara destek olabilmek için herkesi buraya alışveriş yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu.Başkan Öztekin, kadın personellerin gününü tebrik etti. Kağıthaneli kadınları bir sürpriz de belediye binası içinde bekliyordu. Dünya Kadınlar Günü’ne özel Kağıthane Belediyesi’nde görevli kadın çalışanlara bando eşliğinde müzikli bir eğlence düzenlendi. Bando ekibi kurum odalarını tek tek gezerek kadın çalışanlara çiçek hediye etti. Başkan Öztekin de kadın çalışanları mutlu eden bu sürprize ortak olarak, kadın personelle buluşup günlerini tebrik etti.