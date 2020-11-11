Kağıthane Belediyesi sağlık yatırımlarını hızlandırdı

Kağıthane Belediyesi pandemi döneminde hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak adına ilçeye 2 yeni aile sağlığı merkezi kazandırdı.

Kağıthane Belediyesi’ne bağlı Merkez Mahallesi yeni kültür merkezinde inşa edilen aile sağlığı merkezi hizmet vermeye başladı. Kağıthane Belediyesi tarafından tahsis edilen 450 metrekare alanda 5 birimden oluşan Aile Sağlığı Merkezi; Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne bağlı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Kağıthane Eğitim Aile Sağlığı Merkezi’nde vatandaşlar rutin sağlık kontrollerini yaptırabilecek. Ayrıca muayene, kan tahlili, çocuk takip, aşı ve sağlık raporu çıkartma gibi hizmetler de alınabilecek. Aynı şekilde bir aile sağlığı merkezi de geçen haftalarda Gürsel Mahallesi’ne inşa edilmişti.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin pandemi nedeniyle sağlık alanındaki yatırımlarını hızlandırdıklarını söyledi, Başkan Öztekin; ’’Vatandaşlarımız hastanelerde yoğunluk oluşturmadan buralarda rutin sağlık kontrolleri ve muayenelerini olabilecekler. Kağıthane’mize hayırlı olsun’’ dedi.