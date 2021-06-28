Kağıthane Kızılay’dan pandemi sürecinde rol üstlenen vatandaşlara teşekkür belgesi

Kızılay Kağıthane Şube Başkanlığı’nın düzenlediği "Kızılay Gönüllüleri" programında pandemi sürecinde sahada aktif rol üstlenen vatandaşlara teşekkür belgesi verildi.
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk de programa katılarak gönüllülere moral verdi. Başkan Öztekin, gönüllülere teşekkür belgesini takdim ederken, “Zor süreci sizlerle birlikte geride bıraktığımızı düşünüyorum. İnşallah gayretlerimiz ve vatandaşlarımızın destekleriyle salgını yeni yıla varmadan hayatımızdan çıkarabiliriz. Özverili çalışmalarınızdan ötürü her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum” diye konuştu.Kızılay Kağıthane Şube Başkanı Sedat Tunç da, “Yaptığımız her iş masadan sahaya verimli bir ekip çalışması içerisinde gerçekleşti. Gönüllü ve bağışçılarımız tam olarak yaptığımız işlerin içinde bulunma fırsatına sahip oldu. Yapılan işlere şahit olmak, yapılan işe olan güvenilirliği ve sadakati arttırdı diyebilirim. Bundandır ki çalışmalarımızı artırarak devam ettirdik. Gönüllülüğün önemini hissettiren uzun bir çalışmaya hep birlikte tanıklık ettik. Bu vesileyle Kağıthane’deki iyilik ordumuza gönüllü olarak destek vermek isteyen herkesi davet ediyoruz” diye konuştu.