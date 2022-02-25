Kağıthane’de dağıtılan hijyen ürünü sayısı 10 milyonu geçti

Kağıthane Belediyesi pandeminin başladığı 2020 Mart ayından bugüne ilçedeki vatandaşlara 10 milyonun üzerinde maske ve kolonya dağıttı.

Korona virüs yeni varyantlarıyla tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisini sürdürürken, Kağıthane Belediyesi pandemi ile mücadelede sosyal çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri ev ve dükkanları tek tek gezerek talepte bulunan vatandaşlara bugüne kadar 9 milyon 200 bin maske ve 1 milyonun üzerinde kolonyayı ücretsiz dağıttı.

İhtiyaç sahiplerine bu süreçte destek de olan Kağıthane Belediyesi, ailelere 150 bin gıda paketi desteğinde bulundu. Yanı sıra korona virüse yakalanan vatandaşların bağışıklığının güçlenerek hastalığı rahat atlatmaları için meyve sepetleri dağıtılıyor. Evinde karantinada olan bugüne kadarki 52 bin vatandaşa meyvelerden oluşan sepetler ulaştırıldı. Salgının önlenmesi adına belediye ekiplerinin temizlik, dezenfekte ve denetim çalışmaları da devam ediyor. Apartman, iş yeri ve kamusal alanlar belediye ekipleri tarafından detaylı temizlik sonrası dezenfekte ediliyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin mevsimlere bağlı olarak vakaların zaman zaman arttığına dikkati çekti ve vatandaşlara temizlik-maske-mesafe konusunda hatırlatmada bulundu.