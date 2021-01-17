Kağıthane’de karla mücadele 24 saat sürüyor

Kağıthane Belediyesi karla mücadele ekipleri, İstanbul’da kar yağışına karşı sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Evsizler otellere yerleştirildi
Kar yağışı ile birlikte yoğun şekilde hissedilen soğuklardan etkilenmemeleri için evsizler, çevredeki otellere yerleştirildi. Evsizler için belediyenin aşevinde sıcak yemekler hazırlandı, kıyafet ve banyo ihtiyaçları giderildi.Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan sokaklarda hayvanların yiyecek sıkıntısı çekmemesi için Kağıthane Belediyesi ekipleri yemleme çalışmalarını sıklaştırdı. Belediye ekipleri ilçedeki 150 farklı besleme noktasına kedi ve köpek mamaları bıraktı. Ağaçların yoğun olduğu bölgelere ise kuşlar için yemler konuldu.