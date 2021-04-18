Kağıthane’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şüpheliye idari para cezası uygulandı

İstanbul Kağıthane’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak polisi tehdit eden şüpheli hakkında ‘görevli memura mukavemet’ suçundan adli işlem yapılıp, idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün Kağıthane’de sokağa çıkma tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Çeliktepe Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerindeki uygulama noktasında durdurulan M.Y. isimli araç sürücüsü, görevli memurların tüm uyarılarına rağmen kimlik bilgilerini vermeyerek tehditte bulundu.

Hakkında ‘görevli memura mukavemet’ suçundan adli işlem yapılan şüpheli M.Y. hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmesi nedeniyle ise idari para cezası uygulandı.