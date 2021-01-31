Kağıthane’de yaşlıların ihtiyaçları belediye ekiplerince karşılanıyor

Kağıthane’de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların market ihtiyaçları belediye ekipleri tarafından karşılanıyor. Kağıthane Belediyesi Sosyal Yardım İşleri personeli Hüseyin Adıgüzel, "Gerek çağrı merkezinden, gerek sosyal medyadan bizlere ulaşan vatandaşlarımızın taleplerini titizlikle yerine getiriyoruz” dedi.
“Vatandaşlarımızın taleplerini titizlikle yerine getiriyoruz”Kağıthane Belediyesi Sosyal Yardım İşleri personeli Hüseyin Adıgüzel, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi biz de Kağıthane Belediyesi olarak vatandaşlarımızın market alışverişi, maaş çekimi, ilaç temini gibi ihtiyaçlarını karşılayacak evlerine kadar götürüyoruz. Gerek çağrı merkezinden, gerek sosyal medyadan bizlere ulaşan vatandaşlarımızın taleplerini titizlikle yerine getiriyoruz” dedi.