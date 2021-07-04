Kağıthane’de yavru kediler için seferber olundu

Kağıthane Belediyesi, yaz ayları dişi kedilerin yoğunlukla yavrulama dönemi olduğundan veterinerlik hizmetlerini artırarak, ilçedeki besleme noktalarının sayısını 120’ye çıkardı.
“Sokağımıza kapımızın önüne bir kap mama ve su bırakmayı ihmal etmeyelim”Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, veterinerlik çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Öztekin, ’’Kağıthane Belediyesi olarak yavru kediler için seferber olduk. Eğer yavru kedinin bir hastalığı varsa, onu annesinden ayırmadan hayvan ambulansımızla olay yerinde tedavisini yapıyoruz. Eğer yavru kedi yalnızsa veterinerlik birimimizde muayene ve tedavisini yapıp sahiplendiriyoruz. Kağıthane Belediyesi olarak talepte bulunan hayvanseverlere de mama dağıtıyoruz. Malum artık yaz aylarındayız. Sokağımıza, kapımızın önüne bir kap mama ve su bırakmayı ihmal etmeyelim. Özellikle yavru kedilere bu aylarda çok iyi bakmamız gerekiyor’’ diye konuştu.