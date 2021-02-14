Kamboçya Krallığı Ankara Büyükelçiliği’nden SANKON’a ziyaret

Kamboçya Krallığı Ankara Büyükelçisi Meas Kim Heng ve beraberindeki heyet Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Merkezini ziyaret etti. Ziyarette ikili ilişkilerle ilgili önemli paylaşımlarda bulunuldu.

Kamboçya Krallığı Ankara Büyükelçisi Meas Kim Heng, Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezini ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye ile Kamboçya Krallığı arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. SANKON sektör komisyon başkanları ve Kamboçya Krallığı diplomatlarının hazır bulunduğu ziyarette konuşan Büyükelçi Meas Kim Heng, Türk şirketlerini Kamboçya Krallığı’nda yatırım yapmaya davet ederek, “İki ülke arasında ilişkilerimizi güçlendirmek için SANKON kuruluşu ile işbirliği yapmaya hazırız” dedi.

Ziyaret sırasında konuşan SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ise, “SANKON Genel Merkezine yapmış olduğu ziyaret için teşekkür ederim. Türk iş dünyası olarak Türkiye ile Kamboçya arasındaki ilişkilerimize çok önem veriyoruz ve ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için girişimlerde bulunmaya ve Kamboçya Krallığı Ankara Büyükelçiliği ile işbirliği yapmaya hazırız. SANKON üyesi şirketlerimiz olarak Kamboçya Krallığı ile ithalat ve ihracat yapmaya hazırız. SANKON üyesi şirketler olarak inşaat, enerji, teknoloji, sağlık ve turizm gibi alanlarda Kamboçya Krallığı’nın kalkınmasına yönelik projelerde görev almaya hazırız” dedi.