Kanarya kentsel dönüşüm toplantısı yapıldı

Küçükçekmece’de Kanarya kentsel dönüşüm toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Bütün amacımız kentsel dönüşüm alanındaki hak sahiplerinin ceplerinden çıkması gereken parayı minimuma nasıl indirip örnek proje haline nasıl getiririz bütün amacımız budur” dedi.

Küçükçekmece Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve KİPTAŞ arasında Kanarya Mahallesi’nde yapılacak olan kentsel dönüşümün protokolü geçtiğimiz aylarda yapılmıştı. Kanarya Mahallesi kentsel dönüşüm toplantısı ise Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve hak sahipleri katıldı. Toplantıya katılan konuşmacılar projeyle ilgili hak sahipleri vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

“Kendi arsamızı kefalet gösterdik”

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, amaçlarının projeyi örnek hale getirmek olduğunu ifade ederek, “40 bin metrekarelik hazineden belediyemize geçmiş alan var. Biz belediye olarak bunu kullanmayacağımızı, bu alanı da oradaki hak sahiplerinin lehine kullanacağımızı ilk günden beri böyle bir çalışma yaptık. Kanarya Kentsel Dönüşüm Alanı’ndan, Küçükçekmece Belediyesi’nin kasasına bir kuruş girmeyecek. Bu projenin uygulanabilmesi için belediyenin kendi varlığı olan 15 bin metrekarelik bir tane arsamız var kefalet olarak bu projede kullanma kararımız var oy birliğiyle meclisten geçti, bir güvence olarak. Bütün amacımız kentsel dönüşüm alanındaki hak sahiplerinin ceplerinden çıkması gereken parayı minimuma nasıl indirip örnek proje haline nasıl getiririz bütün amacımız budur. Bu projenin güvencesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Küçükçekmece Belediyesi, KİPTAŞ’tır. Ayrıca sizlerin oylarıyla seçilmiş biri olarak hiçbir sözümden vazgeçmem ve hiçbir sözümden dolayı da başımı eğmem. Size bu konuyla alakalı ciddi sözlerim var. Bu konunun takipçisi ve güvencesi olacağım, burada hiç kimse asla mağdur olmayacak. Çeşitli yerlerde projelerde mağduriyetler olmuş olabilir ama bu projeyi adım adım, dakika dakika takip ediyorum. Hiç kimsenin endişesi olmasın bu projeden, günün şartları doğrultusunda ne söylediysek, nasıl anlaştıysak bunların tamamı hiç kimse yanıltılmadan kimse mağdur olmadan gerçekleşecek” dedi.