Kar yağışından etkilenen ağaçlara Kartal Belediyesi ekiplerinden anında müdahale

Kartal Belediyesi, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına rağmen ilçede çalışmalarını sürdürüyor. Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde kar yağışından etkilenen ağaçlara da anında müdahale ediliyor. Ekipler, hava koşullarından dolayı ağaçlarda oluşan tahribat ve olumsuzlukları gideriyor.

İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı ve fırtına sonrası ilçede çalışmalarını sürdüren Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarlara da anında müdahale ediyor. Soğanlık Yeni Mahalle Halide Edip Adıvar Sokak’ta bulunan ağaçta, kar yağışı ile devrilme riski oluşmaması için budama çalışması yapıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler güvenlik önlemleri eşliğinde ağacın budama işlemlerini gerçekleştirdi.

Olumsuz hava koşullarının etkilendiği bir diğer yer ise Gümüşpınar Mahallesi Akar Sokak üzerinde bulunan bir ağaçtı. Yağışla birlikte ağacın kırılan ve tehlike arz eden dallarında budama yapıldı. Çevre güvenliği sağlanarak yapılan çalışmalar sonrasında budanan ağaç dalları geri dönüşüme kazandırılmak adına belediyenin tesislerine götürüldü.

Kartal Spor Caddesi’nde ağaçlar budanıyor

Kartal’ın en önemli caddelerinden biri olan ve Kartal Köprüsü’nden Neyzen Tevfik Meydanı’na kadar uzanan Spor Caddesi’nde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ağaç budama çalışması başlatıldı. Ağaçların hastalıklara karşı direncinin artırılması, ömrünün uzatılması ve estetik görüntüsü nedeniyle belediye ekipleri tarafından Spor Caddesi üzerine bulunan ağaçlar çift yönlü olarak budanmaya başladı. Ağaçların henüz uyanmadığı dönemde başlatılan budama çalışması ile ölü dallarından arındırılan ve şekil verilen ağaçların daha sağlıklı büyümesi sağlanıyor. Çoğunluğu çınar ağaçlarından oluşan caddede uzman ekipler tarafından yapılan budama işlemi ile ağaçların ömrü uzatılıyor. Budanan ağaç dallarının tehlike oluşturmaması adına da çevre güvenliğine dikkat edilerek yolda biriken dallar yine görevli ekipler tarafından toplanarak geri dönüşüm için döküm sahasına götürülüyor. Ağaç budama çalışması sırasında ekiplerin dikkat ettiği önemli konulardan biri de ağaçlardaki kuş yuvaları. Yuvalara zarar vermeden çalışan ekipler kuş yuvalarını taşıyan dallardaki çalışmaları da büyük bir titizlikle yapıyor.

Diğer yandan yenileme ve aydınlatma çalışması yapılan Spor Caddesi ve halen yenileme çalışması devam eden Neyzen Tevfik Meydanı’ndaki çalışmalar ile birlikte devam eden ağaç budama çalışması sonucunda Kartal’da yüzlerce ağaç budanmış olacak. Spor Caddesi’nin her iki yönünde aynı anda çalışmaya başlayan 2 ekibin çalışması bittiğinde cadde hem daha güzel bir görünüme kavuşmuş olacak, hem de uzun yıllar yaşadığı bilinen çınar ağaçları daha sağlıklı bir hale getirilmiş olacak.