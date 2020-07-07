Karadolap Mahallesi’nde yaz kampanyası çalışmaları

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından, ilçenin yaşam kalitesinin arttırılması, daha temiz, daha sağlıklı çevreye kavuşması için başlatılan yaz kampanyası devam ediyor.
Başkan Deniz Köken, mahalle esnafıyla sohbet etti
Yapılan çalışmaları yakından takip eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, mahalle esnafı ile de bir araya gelerek sohbet etti. Maske ve mesafe kuralına uyan Başkan Deniz Köken, vatandaşlarla selamlaşmaları dirsek teması ile yapmaya özen gösterdi. Mahallede yapılan çalışmalar hakkında esnafı bilgilendiren Başkan Deniz Köken, esnafların talep ve isteklerini dinleyerek istişarelerde bulundu.