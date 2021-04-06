“Karantinanın Getirdiği Renkler” sergisi Kartal Belediyesi’nde açıldı

Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda bulunan fuaye alanı renkli bir sergiye daha ev sahipliği yapıyor. Özkan Dinç’in pandemi döneminde çizdiği yirmi beş adet resimden oluşan “Karantinanın Getirdiği Renkler” isimli sergi, Kartallı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organize ettiği serginin açılışı Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar’ın katılımıyla yapıldı. Müzik dinletisi eşliğinde açılışı gerçekleştirilen serginin sahibi Özkan Dinç, Adem Uçar’ın nezdinde Başkan Gökhan Yüksel’e bir hediye sundu. Geleneksel Türk el sanatları sanatçısı Arzu Karagöz’ün keçe sanatı kullanarak yapmış olduğu Kartal Belediyesi logosunu takdim eden Dinç, Kartal Belediyesi’ne ve Başkan Gökhan Yüksel’e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Sergiyi gezerek eserleri inceleyen Başkan Yardımcısı Adem Uçar da Özkan Dinç’e emeklerinden dolayı teşekkür ederek, çiçek takdiminde bulundu.

Karantinanın Getirdiği Renkler sergisi 9 Nisan Cuma gününe kadar Kartal Belediyesi’nde sanatseverleri ağırlayacak.