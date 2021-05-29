Kararı Kartallı gençler verecek

Göreve geldiği 2019 yılından bugüne kadar Kartallı komşuları için birbiri ardına projelere imza atan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçe genelinde hizmet girecek olan tesislerin adlarını da Kartallı gençlerle belirleyecek.
İstanbul’un en genç belediye başkanı olarak Kartallılara hizmet etmek için yola çıkan Başkan Gökhan Yüksel, ilçe genelinde yapılan projelerde yer alan kafeteryalara verilecek adların kararını da Kartallı gençlere bırakıyor. Başkan Yüksel, hizmet verecek kafeteryaların adlarını düzenleyecekleri anket ile belirleyeceklerini söyledi. Yüksel, sosyal medya hesaplarından düzenlenecek olan anketin yanı sıra gençlerin düşündükleri adları da kendileriyle paylaşmalarını istedi.
Kafeteryaların adları anketle belirlenecek
Ankete katılmak için sosyal medya hesapları: https://twitter.com/kartalbld
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