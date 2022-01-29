Karda görev yapan çalışanlara Fatih’te balık ekmek ikramı

Fatih Belediyesi, İstanbul’u esir alan kar yağışı süresince sahada çalışan görevlilerini düzenlediği etkinlikte bir araya getirdi. Balık ekmek dağıtılan etkinlikte, görevliler zorlu çalışma sürecinin yorgunluğunu attı.

Fatih Belediyesi, İstanbul’u esir alan kar yağışı sürecinde, sahada canla başla çalışan görevlilerini unutmadı. Belediye bünyesindeki Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı çalışan görevliler, düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın katıldığı etkinlikte, sahada görevli çalışanlar zor geçen günlerin yorgunluğunu unuttu. Başkan Turan’ın da balık ekmek dağıttığı etkinlikte, 700 çalışana balık ekmek ve helva dağıtıldı.

"Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye yolları açtık"

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde servis amiri olarak görev yapan Adem Babur, kar yağışı sürecinde yaptıkları çalışmalara ilişkin, "Fatih Belediyesi olarak kar yağışının ilk gününden itibaren sahada 7 gün 24 saat, kamu daireleri olsun, hastaneler, otobüs durakları, ana arterler, kaldırımlar ve caddelerde tuzlama ve kar küreme yaptık. Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye yolları açtık. Elimizden gelen gayreti gösterip, çalıştık. Allah’ın izniyle sıkıntı olmadı, Fatih Belediyesi olarak işin hakkından geldik. Yarımadada yaşayan her vatandaşın mağdur olmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Fatih Belediyesinde çalışan personellerimiz için Fatih Belediye başkanımız balık festivali düzenledi. Fotoğraflar çekildik, tanıştık. Sağ olsun başkanımız sık sık bu tür etkinlikler düzenliyor" ifadelerini kullandı.