Karınca kadın el emeği kursundan bin 500 kursiyer mezun oldu

Fatih Belediyesi Kadın Aile ve Eğitim Birimi tarafından düzenlenen "Karınca" kurslarında eğitim alan bin 500 kadın kursiyer mezun oldu.
Fatih Belediyesi Kadın Aile ve Eğitim Birimi’nin düzenlediği "Karınca" kursunda eğitim gören bin 500 kadın kursiyer mezun oldu. 7 eğitim birimi 22 branştan oluşan kursta bin 500 kursiyer eğitim aldı. Kursiyerler, aldıkları eğitimle aile bütçesine katkıda bulunmak için yaptıkları el işi ürünleri Fındıkzade Yaşam Merkezi’nde yer alan Karınca Kadın El Emeği Çarşısı’nda düzenlenen "El Emeği" sergisinde satışa sundu. Serginin açılışını yapan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, stantları gezdi.
Amigurimi sınıfında eğitim alan Asuman Kahraman, 1 yıllık eğitimin ardından kendini geliştirdiğini ifade etti. Kahraman, "Fatih Belediyesi Karınca Projesi’nde Halk Eğitim işbirliğiyle yapılmış olan amigurimi sınıfındayız. 1 yıllık eğitimimizden itibaren tığ tutmayı bile bilmezken biz bu kursa başladık. Çok güzel bir proje bizler için. Başkanıma çok teşekkür ediyorum bize bu imkanı sunduğu için. Çok güzel ürünler çıkartıyoruz ve bunlardan da evimize güzel bir katkıda bulunuyoruz" şeklinde konuştu.
2 senedir kursta eğitim alan Elmas Ortak ise porselen boyama işlemini anlattı. Ortak, "Porselen kursuna gidiyorum. Eğitimlerimiz boyamalardan geçiyor. İnsana mutluluk veriyor. Önce boyuyoruz, sonra fırına sokuyoruz. Fırından çıktıktan sonra bazen birkaç dokunuş yapmamız gerekiyor. Yaklaşık bir gün gibi süreyle işlemimiz bitiyor" diye konuştu.