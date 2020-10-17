Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in eşinin Covid-19 testi pozitif çıktı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in eşi Sibel Yüksel’e yapılan Covid-19 testinin sonucu pozitif çıktı. Başkan Gökhan Yüksel ile eşi Sibel Yüksel’in evde izolasyon sürecine başladıkları öğrenildi.

Kartal Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel’in eşi Sibel Yüksel, yapılan Covid-19 testinde sonuç pozitif çıkmıştır. Gereken tıbbi tedavisine başlanmış olup izolasyon süreci eşi ile beraber ikametgâhlarında devam etmektedir. Dualarını eksik etmeyen ve geçmiş olsun dileklerini paylaşan herkese teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.