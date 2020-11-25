Kartal Belediye Başkanı Yüksel: “Kartal’da bir eğitim ordumuz var”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde, kreş öğretmenleri ile bir araya geldi. Başkan Gökhan Yüksel, programda yaptığı konuşmada; Kartal Belediyesi’nin kreş öğretmenlerinin Atatürk ilke ve inkılaplarını bilen nesillerin yetişmesi için canla başla çalıştığını vurgulayarak, Kartal’da çocukları; çağdaş, bilimsel, laik eğitim anlayışıyla yetiştiren bir eğitim ordusunun olduğunu, bu ordunun gün geçtikçe daha da büyüyeceğini kaydetti.

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen etkinliğe, Kartal Belediye Başkan Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar ve Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşlerde çalışan öğretmenler katıldı. Başkan Gökhan Yüksel, etkinlikte kreş öğretmenlerine, göreve geldiği günden bu yana hayata geçirilen ve üzerinde çalışılan projelerin anlatıldığı ‘500 Günlük Yolculuk’ adını taşıyan bir sunum gerçekleştirdi.

“Ne kadar teşekkür etsek az”

Etkinlikte öğretmenlere hitap eden Başkan Gökhan Yüksel, “Bugün, burada çocuklarımızı, geleceğimizi emanet ettiğimiz siz kıymetli öğretmenlerimiz ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kreş sayısı ve vermiş olduğu eğitimin niteliğiyle İstanbul’un hatta Türkiye’nin takdirini kazanmış bir kamu kurumu olmanın gururunu yaşıyoruz, bunda da sizlerin katkısı oldukça fazla. Kartal’da çocuklarımızı; çağdaş, bilimsel, laik eğitim anlayışıyla yetiştiren bir eğitim ordumuz var ve bu ordunun gün geçtikçe daha da büyüyeceğini söylemekten mutluluk duyuyorum.

Yaşadığımız bu zorlu sürecin olumsuz etkilerinden en fazla zarar görenlerden biri de eğitim ve öğretim yaşamı oldu. Siz kıymetli öğretmenlerimiz böylesi şartlarda eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve eğitim öğretim hakkının korunması için canla başla mücadele ediyorsunuz. Bu zorlu günlerde eğitim yaşamı sizlerin sayesinde ve sizlerin özverisiyle devam ediyor, bunun için sizlere ne kadar teşekkür etsek az. Hakkınızın asla ödenmeyeceğini belirterek öncelikle Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; bilimsel düşüncenin, aydınlığın ve yurt sevgisinin taşıyıcısı olan tüm öğretmenlerimin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.” şeklinde konuştu.

Programın sonunda, Başkan Gökhan Yüksel kreş öğretmenlerine hediyelerini vererek, fotoğraf çektirdi.