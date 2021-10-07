Kartal Belediyesi, 2. Craftistanbul El Sanatları Fuarı’nda

Engelsiz Üretim Atölyesi ile Çini Ve Halı Kilim Atölyesi Öğrencilerinin Eserleri, Büyük Beğeni Topladı

Kartal Belediyesi, Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinden 200’ü aşkın el sanatçısı firma ve kuruluşun el sanatlarını sergilediği, 2. Craftİstanbul El Sanatları Fuarı’nda yerini aldı. Atis Fuarcılık tarafından 6-10 Ekim günleri arasında "Kardeş Ülke Endonezya" temasıyla Avrasya Gösteri Merkezi’nde gerçekleşen fuarda, Kartal Belediyesi Engelsiz Üretim Atölyesi öğrencilerinin seramik ve el sanatları eserleri ile Çini Ve Halı Kilim Atölyesi öğrencilerinin eserleri sergilendi. Öğrencilerin kendi el emeklerinden oluşan eserler, fuarı ziyaret edenlerin büyük beğenisini topladı.

Fuarda, katılımcıların Kartal Belediyesi standına ilgisi yoğun oldu. İlki 2019 yılında gerçekleşen Craftİstanbul El Sanatları Fuarı’nda Kartal Belediyesi’nin de aralarında bulunduğu 200’ü aşkın el sanatçısı firma ve kuruluş, el sanatlarına dair çalışmalarını sergiledi.

“Kültürel ve sanatsal eğitimleri, etkinlikleri fazlasıyla önemsiyoruz”

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı İmam Aydın, “Kartal Belediyesi olarak, Craftİstanbul’da eserlerimizi sergilemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Engelsiz Üretim Atölyesi’nde kıymetli öğrencilerimizin ve çini-halı kilim atölyesindeki öğrencilerimizin çalışmaları katılımcılarla buluştu. Kartal Belediyesi olarak, Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel’in öncülüğünde sadece kentimizin kronik sorunlarıyla ilgilenmiyor, kültürel ve sanatsal eğitimleri, etkinlikleri de fazlasıyla önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

2. Craftİstanbul El Sanatları Fuarı

İlki 2019’da gerçekleştirilen fuara Endonezya’nın yanı sıra Kırgızistan, Moldova, Azerbaycan, Filipinler, Polonya, İran, Mısır ve Afrika ülkelerinden el sanatçıları da katılıyor.

Craftİstanbul’da bu alanda eğitim verenler, tasarımcılar, araç gereç ve malzeme sağlayan veya üretime katkıda bulunanlar, el sanatları ustaları, genç usta adayları, el sanatı konusunda uğraş veren bütün kesimler temsil ediliyor.

Fuara kalkınma ajansları, belediyeler, vakıflar, dernekler, kooperatifler ve birlikler de kendi bünyelerindeki ustalarla katılıyor. Üniversiteler ve Olgunlaşma Enstitüleri de eğitim sürecindeki işlerini, projelerini fuarda sergileyerek, sözlü anlatımlar ve uygulamalar yaparak sanatlarıyla ilgili bilgiler sunuyor. 2. Craftistanbul El Sanatları Fuarı, 6-10 Ekim 2021 tarihleri arasında Avrasya Gösteri Merkezi’nde meraklılarını bekliyor.