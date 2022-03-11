Kartal Belediyesi 3. Ulusal Kısa Film Festivali başlıyor

Kartal Belediyesi tarafından sinema sektörünün gelişimine katkıda bulunmak, kısa film yapımını özendirmek ve desteklemek amacıyla düzenlenen 3.Ulusal Kısa Film Festivali başlıyor.

Türkiye’de kısa filmin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yapılan Kartal Belediyesi 3. Ulusal Kısa Film Festivali, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde 14-17 Mart tarihlerinde yapılacak olan film gösterimleri ile başlayacak. Sinema sektörüne yeni yetenekler kazandırmak ve farklı fikirlerin beyazperdeye yansımasına destek olmak amacıyla düzenlenen festivalde ödüller 20 Mart Pazar günü sahiplerini bulacak. Festivalde En İyi Kısa Film 10 bin TL, En İyi İkinci Kısa Film 7 bin 500 TL ve En İyi Üçüncü Kısa Film 5 bin TL ödülün sahibi olacak.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Yeni fikirlerin oluşumuna ve sergilenmesine destek vermek amacıyla bu yıl ulusal film festivalinin 3’üncüsünü düzenlediklerini belirterek, "Sinema yedinci sanat unsuru olarak yaşamın içinde önemli bir yer tutuyor. Biz de sinemanın bu etkin gücünün farkında olarak sinema sektörüne ve sinemaya gönül veren yeteneklere destek amacıyla festivalimizi düzenliyoruz. Hayatın tüm renklerini içinde barındıran filmleri Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde hep birlikte izleyeceğiz. Sinemanın farklı bakış açısını bizlere sunan, bize farklı dünyaları beyazperde üzerinden yansıtan hikayeleri izleyeceğiz. 20 Mart Pazar gecesi düzenlenecek ödül töreninde hayatın tüm renklerini filmleriyle buluşturan sinemacılarımıza ödüllerini takdim edeceğiz. Filmler üzerinden hikayelerini bize anlatan eserleri, emek veren sinemacılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.