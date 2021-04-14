Kartal Belediyesi afet gönüllülerini oluşturuyor

Kartal Belediyesi, olası bir afet durumunda Kartal’ın 20 mahallesinde hızlı, bilinçli ve organize müdahalelerin gerçekleştirilebilmesi amacı ile gönüllü ekiplerden oluşan önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Proje kapsamında mahallelerde ‘Afet Gönüllüleri’ oluşturularak, ekip üyelerine Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından eğitimler verilecek.
Hızlı müdahale, temel arama kurtarma, sağlık hizmeti, ihtiyaçları tespit edip afet yerine ulaştırma, mahallelerde bulunan afet konteynerlerinde malzemelerin kullanımı gibi konuları kapsayan eğitimler ile gönüllü ekiplerin afet sırasında ve sonrasında mahallelerine gerekli destekleri sağlaması hedefleniyor.
İlk kritik saatlerde müdahale için imkân ve kabiliyeti olan, sorumluluk alabilecek Kartallı gönüllüler, Sivil Savunma Müdürlüğü’nden gerekli tüm eğitimleri aldıktan sonra yeterli bulundukları takdirde sertifika alacak ve sonraki süreçte uzman ekipler eşliğinde ayda birkaç kez gerçekleştirilecek çalışmalara katılacak.
Kartal Belediyesi afet gönüllülerini bekliyor
Gönüllülük esasına dayanan eğitim programına; eğitim ve çalışmalarını aksatmayacak zamana sahip, sağlık durumları alan çalışmasına ve seyahate uygun olan, bilgi, birikim ve becerilerini tamamen kendi istekleri dâhilinde toplum yararına kullandıkları için herhangi bir ücret talep etmeyecek 18 yaş ve üzeri TC vatandaşları katılabilecek.
22 Nisan’da başlayacak başvurular için son gün 02 Mayıs.Başvurusu kabul edilen adaylar, gönüllülük sistemi bünyesinde çevrim içi eğitimler, yüz yüze eğitimler ve saha eğitimleri olmak üzere farklı eğitimlere tabi tutulacak.