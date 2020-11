Kartal Belediyesi çocuk dostu projeleri ile fark oluşturuyor

Çocuk eğitiminin erken yaşta başlatılabilmesi için; her yaştan çocuğun kendi mahallesinde gidebileceği bir “kreşler sistemi” tasarlayan Kartal Belediyesi, 9 yıllık süreçte Türkiye’nin öncüsü oldu. Geçtiğimiz aylarda Birleşmiş Milletler organizasyonu ile Zero Project (Uluslararası Sıfır Engel Projesi) konferansına katılan ve Avrupa’nın ilk ve tek alerji kreşi ile 90 ülkenin konuştuğu kurum olan Kartal Belediyesi, çocuklara yönelik eğitim projelerini bilimin ışığında şekillendirirken; sanat, kültür, sosyal hayat ve spor projeleri ile de onları yetkinleştirip, “kentli çocuk” kavramına artı değer katıyor.

Kurumun vizyonunun bir neticesi olarak açılan 15 kreş, bir yandan çocuğun nitelikli eğitimini desteklerken bir yandan da ‘anne’lerin sosyal ve iş hayatında özgürce var olabilmelerini sağlıyor. Uzman eğitmen kadrosu ile yüzlerce öğrenciye hizmet veren Kartal Belediyesi kreşleri, sahip olduğu sayı üstünlüğü ile de adından sıkça söz ettiriyor.

Akademik eğitimden geçen sanatçılar yetişiyor

Sanat ile beslenen çağdaş bir kent kültürü oluşturmak için öncelikli olarak çocuk ve gençlerin sanatta aktif yer alması gerektiği düşüncesi ile açılan Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, öğrencilerine kazandırdığı üstün sanat eğitimi ile başarıdan başarıya koşuyor. Piyanist Prof. Cana Gürmen danışmanlığında uzman eğitmenler tarafından; piyano, gitar, çello, yan flüt, perküsyon, keman, viyola, koro ve resim branşlarında eğitimler alan yüzlerce öğrenci, sanat alanındaki yeteneklerini geliştirme fırsatı bulurken, istedikleri güzel sanatlar liseleri ve üniversitelerine girme şansını yakalıyor. Akademinin resim bölümü 9-16 yaş aralığındaki öğrencilere hizmet verirken, müzik bölümünde ise 7-15 yaş aralığındaki çocuk ve gençler eğitim alabiliyor. Her iki bölümde de öğrenciler, 3 yıl süren akademik bir eğitim programına tabi tutuluyor.

Analitik düşünme tarzı erken çocukluk ve yetişkinlik döneminde başlıyor

Stratejik düşünme ve dolayısıyla stratejik davranma becerisini bireylere çocuk yaşta kazandırabilmek için Kartal Belediyesi tarafından projelendirilen Kartal Belediyesi Satranç Akademisi, her yıl 400 öğrenci yetiştirerek satranç sporuna genç beyinler kazandırıyor. Verilen 4 yıllık eğitim ve bu eğitimin sonunda aldıkları katılım belgesi ile 5-18 yaş aralığındaki öğrenciler, satranç sporunun a’sını, b’sini, c’sini, uzman eğitmenler eşliğinde öğreniyor.

Kütüphanenin eğlenceli hali ile bilgilenmek de artık bir o kadar keyifli

Her yaştan çocuk örgün eğitim dışında beceri ve gelişimlerini eğlenceli bir ortamda, kolay bir öğrenme modeli ile üstelik ücretsiz bir şekilde destekleyebilsin diye Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi kapılarını sonuna kadar açtı. Kartal’ın Gümüşpınar Mahallesi, Defneli Caddesi, Gözlem Sokak’ta bulunan Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi; mimarisi, bahçesi, çevre düzenlemesi ve sahip olduğu kitaplar ile Türkiye’deki ilkler arasında yerini çoktan aldı. Kitap Okuma, Sanat Atölyesi, Drama Müzik, Bilim ve Satranç gibi özel alanlar ile çocuklar; okuma, drama, çizim, müzik becerilerini eğlenceli yöntemlerle geliştirirken, bilimsel konular, kendisine eşlik eden merak duygusu ile işleniyor, üstelik zekâ oyunları ile de stratejik düşünebilen nesiller, bu kütüphaneden çıkıyor.

Yakacık’ta masalların diyarına açılan kapı

Bir yandan dünya masallarını dinlerken bir yandan da masalda yaşamayı vadeden Kartal Belediyesi Masal Müzesi, şimdiye kadar 250 bin çocuk ve yetişkinin hayallerine kapılarını açtı. Tam da masalların yaşayabileceği bir yerde, Yakacık’ın yemyeşil doğasında küçük büyük her yaştan hayalcileri karşılayan müze, Sunay Akın’ın küratörlüğünde; masal kahramanlarının heykellerine, dünya klasikleri arasında önemli bir yere sahip olan; Don Kişot, İnatçı Keraban, Aya Seyahat, Küçük Prens, Robinson Crusoe, Pinokyo, Kırmızı Başlıklı Kız, Kurbağa Prens, Çizmeli Kedi, Alice Harikalar Diyarında, Kül Kedisi Cindirella gibi kitapların da ilk baskıları ve bu kitapların kahramanlarından esinlenerek yapılmış olan tarihi eser oyuncaklara, plaklara, çizgi filmlerin temelini oluşturan Laterna Magicalar ve Laterna Magicalar’ın dünyada nadir bulunan filmlerine, Kilisli Muallim Rıfat’ın 1916 yılında ilk kez Osmanlıca olarak neşrettiği Kitab-ı Dede Korkut’a ve daha birçok kıymetli esere ev sahipliği yapıyor. Masal diyarlarından çıkıp Yakacık’a yerleşen bu şirin müze Pazartesi günleri ve resmi tatiller hariç her gün masal seyyahlarını bekliyor. Müze aynı zamanda çeşitli etkinlikler ve atölye çalışmaları için de en çok tercih edilen mekânlardan biri haline geldi.

Ağız ve diş sağlığının önemi, ücretsiz hizmet veren merkez ile küçük yaşta kazandırılıyor

İnsan yaşamının niteliğini etkileyen en önemli sağlık unsurlarından olan ağız ve diş sağlığı, Kartal Belediyesi’nin örnek çalışmalarından biri. 4-14 yaş aralığındaki çocuklar ve özel ilgiye muhtaç bireyler (4-14 yaş) Kartal Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde ücretsiz olarak tedavi ediliyor, kontrolleri yapılıyor. İlçenin en yoğun ağız ve diş sağlığı merkezi olan belediye kuruluşunda, uzman hekimler ve sağlık personeli çocuklar hep gülsün diye çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kartal’ın minik yelkencileri yetişiyor

Adalar’a karşı uzun ve güzel bir sahil şeridine hakim kentin, çocuk ve gençleri de yaşadıkları güzel coğrafyaya uyum sağlasın diye belediye tarafından açılan Ücretsiz Yelken Yaz okulu; deniz ve rüzgarın dilinden anlayan, yelken kullanabilen 8-11 yaş aralığında sporcular yetiştiriyor. Yaz dönemi ile birlikte kayıtların alındığı okulun eğitimleri, yaz süresince devam ediyor ve eğitimlerin sonunda başarılı yelkenciler düzenlenen törenle sertifikalarını alıyor.

Su altı dünyasına karadan bir bakış

Yelken Yaz Okulu ile çocukları erken yaşta yelken kullanan Kartal, diğer yandan çocuklarının bu becerilerini, tamamlayıcı öğelerle zenginleştirecek önemli bir değeri, Türkiye’nin ilk ve tek deniz kabukları müzesi olan Can Geyran Deniz Kabukları Müzesi’ni kucaklıyor. Dünyanın her yerinden, irili ufaklı üç yüz tür deniz kabuğu çeşidinin yer aldığı Can Geyran Deniz Kabukları Müzesi, soyu 400 milyon yıl öncesine uzanan çok özel türde deniz kabuklarını sergiliyor. Dragos sırtlarında yer alan müze, deniz kabukları koleksiyoncusu Kemal Geyran tarafından genç yaşta vefat eden oğlu Can Geyran’ın anısını yaşatmak amacı ile kuruldu. Kartal Dragos’ta bulunan bu özel merkezde camekânların içinde sergilenen deniz kabuklarının, doğal yaşam alanlarında çekilmiş video görüntülerini de izlemek mümkün.