Kartal Belediyesi ile mali müşavirler atık dönüşümü için el ele verdi

Kartal Belediyesi, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile ortak gerçekleştirdiği proje kapsamında, örnek bir çevreci çalışmayı hayata geçiriyor. ‘Atıklar Yeşilde Can Buluyor’ ismi verilen proje ile oda üyelerinin kâğıt ve ambalaj atıkları, Kartal Belediyesi’nin lisanslı geri kazanım firması tarafından düzenli olarak toplanacak.

Çevre dostu ödüllü projelerinin yanı sıra belediye hizmet binasında uygulamaya soktuğu ‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ ile geçtiğimiz ay ‘Sıfır Atık Belgesi’ alan Kartal Belediyesi, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile ‘Atıklar Yeşilde Can Buluyor’ projesini başlattı. Proje ile tüm oda üyelerinin kâğıt ve ambalaj atıkları, Kartal Belediyesi tarafından toplanarak kaynağında ayrıştırılacak.

Kâğıt ve ambalaj atıkları geri dönüşüm halkasına dâhil edilecek

İlçe genelinde “sıfır atık" uygulamalarıyla dönüşebilir atıkları kaynağında ayrıştıran ve bilinçlendirme çalışmaları ile bugüne kadar yüzbinlerce kg atığı toplayarak; hem doğayı koruyan hem de ülke ekonomisine katkı sağlayan Kartal Belediyesi, “çevre dostu belediyecilik” anlayışını, yeni çalışmalarla perçinlemeye devam ediyor.

Söz konusu çalışmalar kapsamında; diğer meslek gruplarına oranla kâğıt ve ambalaj tüketiminin nispeten daha fazla olduğu müşavirliklerde ortaya çıkan ambalaj ve kâğıt atıklar, Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile başlatılan proje kapsamında geri dönüşüm halkasına dâhil edilip tekrar imalat süreçlerine kazandırılacak. Öte yandan toplanan her 30 kg kâğıt ve ambalaj atığına 1 adet fidan sertifikası verilecek.

Kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir ambalaj ve kâğıt atıkların çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile ham madde olarak tekrar geri dönüşüm halkası içine dâhil olmasını sağlayacak olan projeyle; insan nüfusunun artışıyla paralel olarak artan tüketimin, doğal dengeyi bozması ve doğaya verilen zararların engellenmiş olması amaçlanıyor.

Projeyle ilgili olarak, Kartal’da bir restaurantta, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası temsilcileri ile Kartal Belediyesi temsilcileri bir araya geldi. Toplantıya, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Yusuf Altay ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Deniz Karacan katıldı.

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Deniz Karacan, yaptığı konuşmada, Başkan Gökhan Yüksel’in talimatları doğrultusunda bu projenin hayata geçirildiğini söyledi. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’na teşekkürlerini sunan Karacan, “Bugün, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile ‘Atıklar Yeşilde Can Buluyor’ projesi için bir aradayız. Projemiz tamamlandığında yüzlerce kiloluk atığı çevreye yeniden kazandıracağız. Bizleri yalnız bırakmadığı ve doğaya olan duyarlılıkları için tüm oda üyelerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.