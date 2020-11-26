Kartal Belediyesi kadına karşı şiddetle mücadele protokolü imzaladı

Kadına yönelik şiddeti önlemek için harekete geçen Kartal Belediyesi, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile "Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Protokolü" imzaladı.

Kartal Belediyesi ana hizmet binasındaki meclis salonunda gerçekleştirilen "Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Protokolü" imza törenine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Kartallı kadın muhtarlar, kadın meclis üyeleri ve kadın birim müdürleri katıldı. 25 Kasım Kadına Şiddet ile Mücadele Günü’nde Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında imzalanan protokolle, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Protokol ile Kartal’da yaşayan kadınların şiddet ve istismarla mücadelede hukuki yardım, psikolojik danışmanlık ve sosyal destek ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olacak acil yardım hattı kuruluyor. Ayrıca Kartal Belediyesi, federasyonun üçer aylık periyotlarla sağlayacağı raporlardan yararlanarak şiddet ve istismar vakalarının gerçekleşmeden önlenmesi amacıyla yürüteceği koruyucu ve önleyici sosyal hizmet çalışmalarını ve bu çalışmaların bölgesel önceliklerini belirleyecek. Protokol iki yıl süre ile geçerli olacak ve protokolün sona ereceği tarihten itibaren geçerli olacak şekilde ek bir protokol imzalanarak her iki kurum arasındaki işbirliği kesintisiz olarak sürdürülebilecek.

"Hem hukuka uygun hem de vicdana uygun"

İmza töreninde konuşan Başkan Gökhan Yüksel, "Bizim Komşu İletişim Merkezi adı ile kurduğumuz bir iletişim merkezimiz var. Özellikle pandemi sürecinde vatandaşlarımızın istek, öneri ve şikâyetlerini aracısız olarak oradan aldık ve çeşitli hizmetleri sağladık. Komşu İletişim Merkezi’ni kurduğumuz günden bu yana yaklaşık 250 bin başvuruya ulaştık. Kartal’da 444 4 578 çağrı numarası çok bilinir hale geldi. Dolayısıyla şimdi kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik kurulan 0212 656 96 96 ve 0549 656 96 96 numaralı acil yardım hattının da çok bilinir olması için aynı duyarlılığı göstereceğiz. Bugüne kadar da bu konularla ilgili çağrılar aldık; ancak bu protokolle beraber yasal prosedürleri de tamamladığımız için hem kanuna uygun hem de vicdana uygun bir hareketi biraz daha hızlı yapma şansımız olacak. Bu protokolle beraber, bir ihbar geldiğinde direkt emniyet güçleriyle paylaşılacak. Orada da aynı anda harekete geçilip gerekli kontroller sağlanarak, ekiplerin yönlendirileceği bir süreç başlayacak. Dolayısıyla hem belediye vasıtası ile emniyet güvencesi sağlamış olacağız hem de hukukun bütün yolları ile yardım edeceğiz. Kartal Belediyesi olarak şimdiye kadar attığımız adımlarda, gerek sosyal yardımlar gerekse diğer hizmetler ile kadın mağduriyetini azaltmaya gayret gösteriyoruz. Bu mağduriyeti yaşamış, bu numarayı aramış ve artık kendi ayakları üzerinde durmak isteyen bireylerle ilgili de belediyemizin atacağı adımları belirlemiş olacağız. Bizim de içerisinde bulunduğumuz bir sığınma evi süreci var. Özetle her türlü konuyu ele alan ve daha fazla inisiyatif almamızı sağlayacak bir protokol olduğunu düşünüyorum. Bunun ilk adımını İstanbul Sözleşmesi ile başlatmıştık" dedi.

Kadına karşı şiddet kapsamında bir veri bankası eksikliği olduğuna işaret eden Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ise, "Kartal’da ne kadar şikâyet geldi, şikâyet hangi semtten geldi ve şikâyeti yapan kişinin sorunu nasıl çözüldü? Kişisel verilerin korunması kanununa dikkat edilerek, kişinin kimliği gizlenerek, sorunu çözdükten sonra bilgileri gizli kalmak koşuluyla kaç kişi ne kadar hizmet aldı öğrenebileceksiniz. Bu nedenle bizim yaygınlaştırılma oranımızın artması çözüme yönelik çabaları da artıracaktır. Şiddetsiz bir Kartal için tamamlayıcı katkı sunacağımıza inanıyorum” dedi.