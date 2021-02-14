Kartal Belediyesi karla mücadelede ekipleri 7/24 görev başında

İstanbul’da beklenen kar yağışı öncesi bütün ekipleri ile alarma geçen Kartal Belediyesi, yağışın etkisini gösterdiği dün akşam saatlerinden itibaren yoğun bir mesaiye girdi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Yoğun kar yağışı öncesi ekiplerimizi ve araç filomuzu hazır hale getirmiştik. Dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte gece boyunca çalışmalarını aralıksız sürdüren ekiplerimiz, özellikle araç ve insan sirkülasyonun yoğun olduğu noktalarda da kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi, gün içerisinde de bu çalışmalar devam ediyor. Karla mücadele ekiplerimiz 7/24 çalışmalarına devam ediyor. İnşallah bu tedbirlerle hiçbir sorun yaşamayacağız” şeklinde konuştu.Öte yandan kar yağışı sırasında sokak hayvanları da unutulmadı. Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokağa çıkma kısıtlaması ve kar yağışının etkisi ile yemek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçede besleme çalışmaları yürütüyor. Ekipler, sokak hayvanlarının öbekleştiği alanlara giderek sadık dostlar için mama ve su desteğinde bulunuyor.