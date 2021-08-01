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Kartal Belediyesi KPSS’ye giren adayların heyecanına ortak oldu

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Kartal Belediyesi, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) giren adayların heyecanına ortak oldu.

Kartal Belediyesi KPSS’ye giren adayların heyecanına ortak oldu
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Kartal Belediyesi, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) giren adayların heyecanına ortak oldu.

Kartal Belediyesi ekipleri, KPSS’ye giren adayları yalnız bırakmadı. Sabahın erken saatlerinde sınav öncesi belirlenen 6 okulun

önünde stant kuran Komşu İletişim Merkezi ekipleri, KPSS adaylarına ve yakınlarına su ve maske dağıtarak, kolonya ikramında bulundu. Stant başındaki görevli belediye personeli adayların sınav heyecanına ortak olurken, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in sınav için başarı dileklerini de kendilerine iletti. Sınava giren adaylar ve yakınları, kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Yüksel’e ve belediye çalışanlarına destekleri için teşekkür etti.
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