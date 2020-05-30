banner3088

Kartal Belediyesi kreşlerinde çalışan personele Korona testi

KORANA VİRÜSÜ SONRASI YAŞANAN NORMALLEŞME SÜRECİNDE 1 HAZİRAN İTİBARİYLE YENİDEN EĞİTİME BAŞLAYACAK OLAN KARTAL BELEDİYESİ KREŞLERİNDE ÇALIŞAN TÜM PERSONELE KORONA TESTİ YAPILDI.

Kartal Belediyesi kreşlerinde çalışan personele Korona testi

Korana virüsü sonrası yaşanan normalleşme sürecinde 1 Haziran itibariyle yeniden eğitime başlayacak olan Kartal Belediyesi kreşlerinde çalışan tüm personele korona testi yapıldı.

Kartal Kaymakamlığı ve Kartal Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen uygulama kapsamında Kartal Belediyesi kreşlerinde görevli bütün öğretmen, temizlik personeli ve güvenlik görevlileri Korona virüsü testine tabi tutuldu.

Kartal Kaymakamlığı’nda gerçekleştirilen test işlemine 150 personel katıldı. Kartal İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün görevlendirdiği sağlık çalışanları tarafından yapılan testler ile kreşlerine dönecek miniklerin en ufak bir riskten bile uzak tutulması amaçlanıyor.

Bütün kreş öğretmenlerine test yapılmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Gözbebeğimiz olan çocukların yaşanan normalleşme sürecinde kreşlerine güvenle dönebilmeleri için bu uygulamayı hayata geçirdik. Aldığımız önlemler ve gerçekleştirdiğimiz hijyen çalışmaları ile en ufak bir olumsuzluk yaşanmaması için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

YORUM EKLE
Gönder

banner3205

banner3212

banner2252

banner3196