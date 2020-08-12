Kartal Belediyesi kreşlerinde ön kayıtlar alınmaya başlandı

15 Çocuk Gelişim Merkezi ile Türkiye’nin en fazla kreşine sahip olan Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, 2020-2021 eğitim-öğretim yılına merhaba demeye hazırlanıyor. Covid-19 virüsüne yönelik alınan tedbirler kapsamında kreşlerin ön kayıt başvuruları, online olarak gerçekleştirilecek.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde çocukları; bilim, sanat, kültür, Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında yetiştiren Kartal Belediyesi kreşlerinin, yeni dönem kayıtları başlıyor. Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında, minik öğrencileriyle yine dopdolu bir eğitim yılına hazırlanıyor.

Ön başvurular belediyenin internet sitesinden yapılacak

Kreşlere kayıt için yapılacak ön başvurular;12-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında, https://e-belediye.kartal.bel.tr/Kres/KresBasvuru.aspx adresinden online olarak gerçekleştirilecek.

Haziran ayında açılan başvurularda vatandaşların kayıt başvurularının geçerli sayıldığı, o dönem başvuru yapmış olan vatandaşların yeni bir başvuru için kayıt gerçekleştirmemesi gerektiğinin uyarısı yapıldı.

Kreş Müdürlüğü tarafından 12-21 Ağustos tarihler arasında yapılmayan başvuruların geçerli olmayacağı, 24 Ağustos tarihinde noter huzurunda kura çekileceği ve kamera kaydı alınacağı bilgisi verildi.