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Kartal Belediyesi kreşlerinde ön kayıtlar alınmaya başlandı

KARTAL BELEDİYESİ KREŞLERİNDE ÖN KAYITLAR ALINMAYA BAŞLANDI

Kartal Belediyesi kreşlerinde ön kayıtlar alınmaya başlandı

15 Çocuk Gelişim Merkezi ile Türkiye’nin en fazla kreşine sahip olan Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, 2020-2021 eğitim-öğretim yılına merhaba demeye hazırlanıyor. Covid-19 virüsüne yönelik alınan tedbirler kapsamında kreşlerin ön kayıt başvuruları, online olarak gerçekleştirilecek.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde çocukları; bilim, sanat, kültür, Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında yetiştiren Kartal Belediyesi kreşlerinin, yeni dönem kayıtları başlıyor. Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında, minik öğrencileriyle yine dopdolu bir eğitim yılına hazırlanıyor.

Ön başvurular belediyenin internet sitesinden yapılacak

Kreşlere kayıt için yapılacak ön başvurular;12-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında, https://e-belediye.kartal.bel.tr/Kres/KresBasvuru.aspx adresinden online olarak gerçekleştirilecek.

Haziran ayında açılan başvurularda vatandaşların kayıt başvurularının geçerli sayıldığı, o dönem başvuru yapmış olan vatandaşların yeni bir başvuru için kayıt gerçekleştirmemesi gerektiğinin uyarısı yapıldı.

Kreş Müdürlüğü tarafından 12-21 Ağustos tarihler arasında yapılmayan başvuruların geçerli olmayacağı, 24 Ağustos tarihinde noter huzurunda kura çekileceği ve kamera kaydı alınacağı bilgisi verildi.

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