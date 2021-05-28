Kartal Belediyesi personellerinden oluşan afet gönüllüleri Kartal için iş başında

Kartal Belediyesi, olası bir afet durumunda; hızlı, bilinçli ve organize müdahalelerin gerçekleşebilmesi amacıyla belediye personellerinden oluşan bir afet gönüllü ekibi kuruyor. Belediye çalışanlarından oluşan ekip, Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda ‘Afet Gönüllüsü Eğitim Programı’ için bir araya geldi.

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı, Kartal’da olası afet ve acil durumlara karşı ilçe genelinde hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Kartal’ın 20 mahallesinde olası bir afet durumunda eğitimli ve organize müdahalelerin gerçekleşebilmesi amacıyla ‘Mahalle Gönüllüleri’ ekibini kuran Kartal Belediyesi, belediye personellerinden oluşan bir afet gönüllü ekibini de hayata geçiriyor.

Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda bir araya gelen Kartal Belediyesi Afet Gönülleri Ekibi’ne afet ve acil durumlarda neler yapılması gerektiğine dair bilgi verildi. Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı Birim Sorunlusu Nurettin Yazar, toplantı boyunca yapılacak afet eğitimleri hakkında gönüllü personele bir sunum yaptı. Afet Gönüllüsü Eğitim Programı kapsamında temel afet bilinci, temel ilk yardım, temel yangın önlemleri ve söndürme, arama kurtarma teknikleri ve güvenlik, kurtarmada kullanılan temel düğümler, hitli ve demir kesme makası kullanımı, jeneratör kullanımı, bağlantılar, aydınlatma, kurtarmada levye, kriko ve merdiven kullanım, yüksekten iniş ve çıkış olmak üzere afet durumunda yapılacak konulara esasen birçok konuda bilgi verildi.