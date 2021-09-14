Kartal Belediyesi Sanat Akademisi genç yetenekleri bekliyor

Kartal Belediyesi, çocuk ve gençlerin sanat ile iç içe olması adına Sanat Akademisi çatısı altında genç yetenekleri buluşturmaya devam ediyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in sanata ve gençlere verdiği önem doğrultusunda hayata geçen Kartal Belediyesi Sanat Akademisi; 2021-2022 eğitim döneminde Kartallı öğrenciler için yetenek sınavı düzenliyor.
Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’nde Kartal’daki yetenekli öğrencilerin saptanması ve bu öğrencilerin 3 yıl boyunca kendi branşlarında kişisel gelişimlerini ve sanat görüşlerini geliştirmek amacıyla verilecek eğitimlerin yanı sıra; öğrenciler masterclass, seminer programları, ulusal-uluslararası sanat yarışmaları, sanat fuarları gibi etkinliklere de katılabilecek.
Sınavda öğrencinin yanında nüfus cüzdanı bulundurma zorunluluğu bulunuyor. Sınavın yapılacağı binaya girişte HES kodu kontrolü yapılacak.