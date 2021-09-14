Kartal Belediyesi Sanat Akademisi genç yetenekleri bekliyor

Kartal Belediyesi, çocuk ve gençlerin sanat ile iç içe olması adına Sanat Akademisi çatısı altında genç yetenekleri buluşturmaya devam ediyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in sanata ve gençlere verdiği önem doğrultusunda hayata geçen Kartal Belediyesi Sanat Akademisi; 2021-2022 eğitim döneminde Kartallı öğrenciler için yetenek sınavı düzenliyor.

Prof. Cana Gürmen danışmanlığında yapılacak olan ‘Müzik’ bölümü yetenek sınavları; piyano, gitar, çello, yan flüt, perküsyon, keman, viyola ve koro branşlarında gerçekleştirilecek. Kartal’da ikamet eden 7-15 yaş aralığındaki öğrencilerin başvurabileceği yetenek sınavlarının başvuruları 15 Eylül-15 Ekim tarihlerinde Kartal Belediyesi’nin resmi internet sitesi www.kartal.bel.tr üzerinden yapılabilecek. Her bir öğrencinin yalnızca tek bir branştan girebileceği yetenek sınavları ise 23-24/30-31 Ekim 2021 tarihlerinde Kartal Belediyesi Sanat Akademisi (Sahil hizmet binası) 5. katta gerçekleştirilecek.

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’nde Kartal’daki yetenekli öğrencilerin saptanması ve bu öğrencilerin 3 yıl boyunca kendi branşlarında kişisel gelişimlerini ve sanat görüşlerini geliştirmek amacıyla verilecek eğitimlerin yanı sıra; öğrenciler masterclass, seminer programları, ulusal-uluslararası sanat yarışmaları, sanat fuarları gibi etkinliklere de katılabilecek.

Sınavda öğrencinin yanında nüfus cüzdanı bulundurma zorunluluğu bulunuyor. Sınavın yapılacağı binaya girişte HES kodu kontrolü yapılacak.