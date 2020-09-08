Kartal Belediyesi “Şiir Hayattır” etkinliği ile şair ve yazarları ağırlıyor

Kartal Belediyesi, açık hava etkinlikleri kapsamında iki gün sürecek şiir programına ev sahipliği yapıyor.

12-13 Eylül 2020 tarihinde Kartal Bayram Demirkol Parkı’nda Covid-19 tedbirlerine uyularak gerçekleşecek olan “Şiir Hayattır” etkinliği, ülkemizin kıymetli şair ve yazarlarını aynı çatı altında buluşturacak.

Şair, yazar ve eğitimci Niyazi Yaşar’ın sunacağı açık hava etkinliğinin birinci günü olan 12 Eylül Cumartesi, 17.00-19.00 saatleri arasında; W. Bahadır Bayrıl, Hilal Karahan, Volkan Hacıoğlu, Ali Rıza Gelirli konuşmacı olarak yer alırken müziği Musa Kurt, karikatür çizimlerini ise Hüseyin Aslan üstleniyor. Etkinliğin ilk gününde katılımcı şair ve yazarlar; İsmail Biçer, İsmet Yalçın, Gülser Han, Metin Kaya, Olcay Kasımoğlu, Ata Yiğiz, Taner Sezgin, Sevilay Özyürek, Nevin Ekmekçioğlu ve Seher Zerrin Aktaş kitaplarını edebiyatsever Kartallılar için imzalayacak.

“Şiir Hayattır” etkinliğinin ikinci gününde ise 17.00-19.00 saatleri arasında edebiyatseverleri bu kez; Celal Ülgen, Dilruba Nuray Erenler, Hakkı Zariç ve Şeref Bilsel konuşmacı olarak karşılıyor. Refik Köksal’ın müziği ve Hüseyin Aslan’ın karikatür çizimleri ile renklenecek olan etkinlikte katılımcı olarak yer alacak şair ve yazarlar; İsmail Biçer, Durmuş Türker, Hayrettin Erenler, Hüseyin Aslan, Hüseyin Fidan, Raif Zor, Osman Ünal, Ömer Lütfü Demircan, Ayser Bektaş, Dilek Uyar ve Zeynel Kaya da yine edebiyatseverlerle buluşup kitaplarını imzalayacak.