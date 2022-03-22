Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı, AFAD’ın akredite sınavında

Kartal Belediyesi, bir afet ve acil duruma karşı en kısa sürede müdahale etmeye yönelik hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı, ilçe genelinde afet ve acil durum hazırlıklarını daha kapsamlı gerçekleştirebilmek adına, Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ile akredite çalışması başlattı. Bir afet durumunda müdahalelerin bilinçli ve organize bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri ‘Akredite Sınavı’na tabi oldu.

İlçe Afet Koordinasyon Merkezi’nde ve AFAD’ın gözlemi eşliğinde bir deprem tatbikatı düzenlendi. Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri yapılan tatbikat kapsamında, deprem sonucu yıkılan bir enkazda arama kurtarma çalışmalarını uygulamalı olarak gerçekleştirdi.

“Afet senaryoları noktasında yeni bir adım atıyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına, İlçe Afet Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret eden Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, afet gönüllülerine teşekkür ederek, “Sivil Savunma Uzmanlığı ekibimiz, Kartal’daki afet senaryolarına karşı daha geniş kapsamlı çalışmaları hayata geçirebilmek adına yeni bir adım atıyor. Tüm ekip arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Kartal’da uzun zamandır mahalle mahalle afet eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Ülkemizin özellikle bir deprem bölgesi olduğu gerçeğiyle yüzleşmek zorundayız. Kartal Belediyesi olarak, afet riskini çok ciddiye alıyoruz ve çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.