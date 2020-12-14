Kartal Belediyesi sokağa çıkma yasağında iş başında

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, hafta sonları için getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarında da ilçe genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Dezenfekte işlemleri aralıksız devam ediyorKorona virüs salgını başladığı günden bu yana büyük bir dezenfekte seferberliği başlatılan Kartal’da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında da ekipler Kartal’da hizmet veren taksi ve minibüsler ile vatandaşların yoğun olarak temas ettikleri banka ATM’lerini dezenfekte etti.