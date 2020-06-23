Kartal Belediyesi tarafından çıkarılan "KE"nin 4. sayısı, Birhan Keskin’i ağırlıyor

Kartal Belediyesi tarafından, 2 aylık periyotlarla çıkarılan; edebiyat, sanat, kültür dergisi "KE"nin 4. Sayısı (Temmuz-Ağustos) çıktı.

Bundan önceki sayılarını Sunay Akın, Zülfü Livaneli ve Latife Tekin’e ayırmış olan dergi, bu sayıda Türk yazınında nazım ve düz yazı alanının kıymetli kalemlerinden Birhan Keskin’i konuk ediyor. 4’üncü sayısında da okurları için kapsamlı/derinlikli çalışmaları bir araya getiren derginin dosya yazıları; Ayşegül Tözeren, Büşra Küçük, Veysi Erdoğan, Gökhan Arslan ve Nurullah Kuzu’ya ait.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in “Ke’nin Yankısı” başlıklı sunum yazısının içeriğini ise derginin okurlar üzerindeki iz düşümü ve dergide yer alan kıymetli kalemler oluşturuyor.

"KE"nin sayfalarında Birhan Keskin’e dair yazıların yanı sıra; şiirler, denemeler, öyküler, tanıtımlar ve incelemeler de okurları bekliyor. Müjdat Gezen, Barış İnce, Cansu Fırıncı, Ethem Baran ve Gamze Güller söyleşileri ve daha fazlası KE’nin yeni sayısında edebiyatseverleri bekliyor.

Genel Yayın Yönetmenliğini Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar’ın, Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğünü Melih Yıldız’ın, Editörlüğünü Ercan Y. Yılmaz’ın üstlendiği her yönüyle nitelikli ve doyurucu bir dergi olan “KE”nin Yayın Kurulu; İsmail Biçer, Faruk Duman, Gamze Güller, Mertcan Karacan ve Serkan Türk’ten oluşuyor.