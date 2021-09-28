Kartal Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde

Kartal Belediyesi, CHP’li belediyelerin katılımıyla İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi’nde düzenlenecek olan “CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi”nde yerini alıyor.
Belediyelerin çalışmalarını görünür kılmak için “üreten belediye” ve “sosyal belediyecilik” anlayışının öne çıkan örneklerinin sergileneceği etkinlik, 30 Eylül – 2 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi’nde düzenlenecek.
Zirveye katılım sağlayan belediyeler; özgün projelerinin, dayanışma içinde bulundukları üretici kooperatif ve birliklere özgü ürünlerin tanıtımını yaparak, gıda, sosyal yardım, vb. sosyal projelerini aktaracak ve geleceğe dönük tarımsal üretime destek projelerini paylaşacak.
Kartal Belediyesi de CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi’ne tarımsal üretimi destekleyen önemli projeleri ile katılım sağlayacak.