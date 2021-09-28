Kartal Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde

Kartal Belediyesi, CHP’li belediyelerin katılımıyla İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi’nde düzenlenecek olan “CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi”nde yerini alıyor.

Belediyelerin çalışmalarını görünür kılmak için “üreten belediye” ve “sosyal belediyecilik” anlayışının öne çıkan örneklerinin sergileneceği etkinlik, 30 Eylül – 2 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi’nde düzenlenecek.

Belediyelerin; üretici kooperatifleri aracılığıyla tarımsal üretime olan desteklerinin yanı sıra, üretici ve tüketiciye yönelik yürüttüğü sosyal yardım ve destek programlarını görünür kılmayı da amaçlayan “CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi”nde; üreticinin, kooperatiflerin ve tüketicilerin buluşması ile öncelikle büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerin üretim ve kooperatif dayanışmaları, üretici ve tüketiciye yönelik yürüttüğü destek programları ortaya konacak.

Zirveye katılım sağlayan belediyeler; özgün projelerinin, dayanışma içinde bulundukları üretici kooperatif ve birliklere özgü ürünlerin tanıtımını yaparak, gıda, sosyal yardım, vb. sosyal projelerini aktaracak ve geleceğe dönük tarımsal üretime destek projelerini paylaşacak.

Kartal Belediyesi de CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi’ne tarımsal üretimi destekleyen önemli projeleri ile katılım sağlayacak.