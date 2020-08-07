Kartal Belediyesinde korona önlemleri toplantısı

Kartal Belediyesi, ilçede bulunan esnaf odası yöneticileri ile korona salgınına karşı alınan önlemlerin değerlendirildiği bir istişare toplantısı düzenledi.
Toplantıda pandemi süresince alınan önlemler ve ilerleyen dönemde alınacak ek tedbirler konuşuldu. Esnaf odaları temsilcilerinin görüş ve önerilerinin de alındığı toplantıda, vatandaşların salgın sebebiyle olumsuzluk yaşamaması için alınabilecek yeni önlemler üzerinde tartışıldı. Esnaf odaları temsilcileri de salgının ilk gününden itibaren halk sağlığını korumak adına birçok farklı alanda hizmetlerini artırarak çalışmalarına devam eden Kartal Belediyesine teşekkür etti.