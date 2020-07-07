Kartal Belediyesi’nde pandemi sonrası ilk meclis toplantısı yapıldı

Kartal Belediye Meclisi, 2020 yılı Temmuz ayı ilk meclis toplantısını yaptı. Meclis toplantısında Encümen Üyeliği ve Komisyon Üyelikleri için seçim yapıldı, gündem dahilinde maddeler görüşüldü.
Kartal Belediye Meclisi 8. Dönem 2. Toplantı Yılı Temmuz Ayı İlk Toplantısı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in başkanlığında Kartal Belediye Meclis Salonunda gerçekleşti. Gündemde yer alan maddeler tek tek görüşülerek komisyonlara havalesi yapıldı.
"Kaybettiğimiz komşularımıza Allah’tan rahmet diliyorum"
Açılış konuşmasında pandemi sürecinde yaşananlara değinen Başkan Gökhan Yüksel, "Öncelikle bütün meclis üyesi arkadaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkece yaşadığımız bu büyük felaket, büyük sıkıntılar, pandemi sürecinin yoğunluğu, korona ile mücadele, her birimiz açısından sıkıntılı ve yoğun geçen bir süreçti. Bu süre zarfında korona ile ilgili kaybettiğimiz komşularımız oldu, tanıdıklarımız oldu, kaybettiğimiz arkadaşlarımız oldu. Her birine Allah’tan rahmet diliyorum." dedi.
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“Madımak da bizim acımız, başbağlar da!”
Bulunduğumuz ay hüzünlü bir ay. Temmuz ayına değinmekte fayda var. 2 Temmuz’da maalesef acı ile karşılaştık hepimiz yandık, yakıldık. 5 Temmuz’da da vurulduk. Arkadaşlar 2 Temmuz’da Sivas’ta nasıl yandıysak 5 Temmuz Erzincan Başbağlar’da da vurularak aynı acıyı toplum olarak yaşadık. Yine bu acılar peşimizi bırakmadı. Dünyanın da peşini bırakmadı. 11 Temmuz’da yine Srebrenitsa katliamı yaşandı. Dünyanın gözü önünde yaşanan hadise akıllardan çıkacak gibi değil. Yine devamında 15 Temmuz hain darbe girişimi ile de en kötü günlerden birini de gördük. Orada da birçok insanımız can verdi. Kısacası Temmuz ayı hüzünlü bir ay” şeklinde konuştu.
Encümen üyeleri belli oldu
Kartal Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen Encümen Üyeliği seçiminde Hayri Doğruyol, Özlem Bulut ve İlker Bakioğlu bir seçim dönemi için Encümen Üyesi seçildiler. Ardından komisyon üyeliği seçimlerine geçildi.
İmar Komisyonu, Plan Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarife Komisyonu, Çevre Komisyonu, Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Komisyonu, Afet ve Deprem Komisyonu, Eğitim Komisyonu, Ulaşım ve Trafik Komisyonu, Kültür ve Sanat Komisyonu, AB ve Dış İlişkiler Komisyonu, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu için de üye seçimleri yapıldı.