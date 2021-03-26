Kartal Belediyesi’nden 23 Nisan’a özel ödüllü resim ve şiir yarışması

Kartal Belediyesi, TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi)’nin 101. kuruluş yılına özel düzenlediği ’23 Nisan’ konulu şiir okuma ve resim yarışması ile çocuklara bayram coşkusunu resim ve şiirle yaşatacak.

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği yarışma ile salgın nedeniyle evde kalan ve uzaktan eğitime tabi olan çocukların bayram coşkusundan ve etkinliklerinden mahrum kalmaması için resim ve şiir yarışması düzenliyor.

Dereceye giren çocuklar ödüllendirilecek

23 Nisan konulu Ödüllü Şiir Okuma ve Resim Yarışması’nda çocuklar; 4-6 yaş, 7-11 yaş ve 12-15 yaş olmak üzere toplam 3 kategoride yarışacak. Resim ve Şiir Okuma yarışmalarının her birinde birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye tablet ve üçüncüye bisiklet hediye edilecek. 23 Nisan Şiir Okuma kategorisinin jüri üyeleri arasında; şair-eğitimci Niyazi Yaşar, şair-eğitimci Dilruba Nuray Erenler, şair-yazar Ali Rıza Gelirli, şair-yazar Nalan Çelik ve şair-yazar İsmail Biçer yer alırken, her iki kategori için son teslim tarihi 16 Nisan saat 17.00’dır. 20 Nisan 2021’de kurul değerlendirmesinin yapılacağı yarışmada ödül alan eser, 23 Nisan 2021 günü ilan edilecek.