Kartal Belediyesi’nden arabalı sinema nostaljisi

Kartal Belediyesi, pandemi dolayısıyla “evde kal” çağrısına uyan vatandaşlar için normalleşme süreci ile birlikte kültür sanat etkinliklerine başladı. Sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek yapılacak olan etkinliklerde Kartallılar, 12-13-14 Haziran boyunca “Arabalı Sinema” nostaljisi yaşayacak.
“Komşularımızla bir arada olmayı çok özledik” diyerek vatandaşları ‘Arabalı Sinema Günleri’ne davet eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Korona virüs ile mücadele kapsamında komşularımızın sağlığını gözeterek kültür sanat etkinliklerimizi durdurmuştuk, online ortamda etkinliklerimiz devam ediyordu; ancak uzun zaman sonra ilk kez açık havada etkinliklerimizde bir arada olacağız. Tabii ki sosyal mesafe kuralları çerçevesinde olacak bütün etkinliklerimiz. Virüs etkisini tamamen yitirene kadar belirlenen kurallara uymaya devam edeceğiz hep birlikte. Bu noktada komşularımın da ciddiyetle kendi önlemlerini alacağına inanıyor, kendilerini ‘Arabalı Sinema Günleri’ne davet ediyorum” dedi.