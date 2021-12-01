Kartal Belediyesi’nden çocuklara ‘Kitap ve Oyuncak Kumbarası’

Kartal Belediyesi, çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandıracak örnek bir çalışmayı daha hayata geçirdi. ‘Kitap ve Oyuncak Kumbarası’ adı verilen projeyle, kumbarada biriken kitap ve oyuncaklar sahiplerini bulacak. İlçe genelinde uygulamaya konulan proje ile Kartallı çocukların, hem okuma alışkanlığı kazanması hem de eğlenmesi hedefleniyor.

Çocuklar, hem kitaplara hem de oyuncaklara kavuşuyor

Kartal Belediyesi, ilçede yaşayan çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandıracak örnek bir projeye imza attı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘Kitap ve Oyuncak Kumbarası’ projesinde, Kartal’da belirli noktalara koyulan kumbaralarda, duyarlı vatandaşlar tarafından bırakılan kitaplar ve oyuncaklar biriktiriliyor. Kumbarada biriken kitap ve oyuncaklar, kitap okuma alışkanlığını edinmesi adına, Kartallı çocuklara hediye ediliyor. Kumbaralar sayesinde, Kartallı çocuklar hem okuyor, hem de keyif ile oynayacakları oyuncaklarına kavuşuyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, çocuklara yönelik çalışmaları önemsediklerini belirterek; “Kartal Belediyesi olarak, güzel bir geleceğin ancak kitap okuyan insanlar tarafından kurulacağını çok iyi biliyoruz. Çocuklarımız bizim her şeyimiz. İnanıyorum ki, Kitap ve Oyuncak Kumbarası projesi sayesinde yüzlerce Kartallı çocuğa ulaşacağız. Çocuklarımıza kitap okumayı özendireceğiz” ifadelerini kullandı.