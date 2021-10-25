Kartal Belediyesi’nden Cumhuriyet’in 98. yılına yakışır kutlama

Kartal Belediyesi, Cumhuriyet’in ilanının 98. yıl dönümünde; halk konserlerinden mahalle etkinliklerine 4 gün 4 gece sürecek ve uzun yıllar unutulmayacak bir kutlama programına hazırlanıyor.
Kartal Belediyesi, "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" kuralını devlet yönetimine yerleştiren ve demokrasiyi taçlandıran Cumhuriyet’in ilanının 98. yıl dönümünü dev bir organizasyon ile kutlamaya hazırlanıyor.
Cumhuriyet’in 98. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen kutlama programında, Türkiye’nin önde gelen sanatçıları, şarkılarını bu kez Cumhuriyet Bayramı için seslendirecek. Günün anlam ve önemini yaşatan spor etkinlikleri, sergiler, yarışmalar, gösteriler, atölye çalışmaları ve birbirinden farklı mahalle etkinlikleri ile Kartal’da 4 gün sürecek coşkulu bir bayram kutlaması yaşanacak.
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Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, Türkiye’nin sevilen sanatçıları; Selda Bağcan, Cem Adrian, Gazapizm ve Haluk Levent sahne alarak, binlerce Kartallı ’ya unutulmayacak bir bayram kutlaması yaşatacak.
Öte yandan, Covid-19 salgınından kaynaklı yasaklardan dolayı uzun süredir yapılamayan Cumhuriyet Yürüyüşü’nde binlerce Kartallı, 29 Ekim Cuma günü saat 19.00’da, Kartallı Kazım Meydanı’ndan ilçe meydanına yürüyecek.
Kartal’ın mahallelerinde gerçekleştirilecek; Animasyon Gösterileri, Sihirbaz, Yüz Boyama Atölyesi, Karikatür Atölyesi, Balon Şişirme Atölyesi, Grafiti Atölyesi, İkramlar, Çuval Yarışı, Yumurta Taşıma, Sandalye Kapmaca, mendil Kapmaca Halat Çekme Yarışı da bayram kutlamalarını şenliğe çevirecek.
28 Ekim günü başlayan ve 31 Ekim’de sonlanan Kartal Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı kutlama programı tam olarak şöyle;
28 Ekim Perşembe
Program: Mahalle Etkinliği
Yer: Esentepe Mahallesi Çamlık Parkı
Saat: 13.00 - 17.00
Program: Muzaffer Özdemir Konseri
Yer: Kartal Meydanı
Saat: 19.00
Program: Cumhuriyet’e Giden Yol Belgeseli
Yer: Kartal Meydanı
Saat: 20.30
Program: Selda Bağcan Konseri
Yer: Kartal Meydanı
Saat:21.00
29 Ekim Cuma
Program: Mahalle Etkinliği
Yer: Kartallı Kazım Meydanı
Saat: 13.00 - 17.00
Program: Cumhuriyet Yürüyüşü
Yer: Kartallı Kazım Meydanı
Saat: 19.00
Program: Cumhuriyet’e Giden Yol Belgeseli
Yer: Kartal Meydanı
Saat: 20.30
Program: Cem Adrian Konseri
Yer: Kartal Meydanı
Saat:21.00
30 Ekim Cumartesi
Program: Mahalle Etkinliği
Yer: Bayram Demirkol Parkı
Saat: 13.00 - 17.00
Program: Özgür Kıyat Konseri
Yer: Kartal Meydanı
Saat: 19.00
Program: Cumhuriyet’e Giden Yol Belgeseli
Yer: Kartal Meydanı
Saat: 20.30
Program: Gazapizm Konseri
Yer: Kartal Meydanı
Saat: 21.00
31 Ekim Pazar
Program: Mahalle Etkinliği
Yer: Uğur Mumcu Kültür Merkezi
Saat: 13.00 - 17.00
Program: Elis Dubaz Konseri
Yer: Kartal Meydanı
Saat: 19.00
Program: Cumhuriyet’e Giden Yol Belgeseli
Yer: Kartal Meydanı
Saat: 20.30
Program: Haluk Levent Konseri
Yer: Kartal Meydanı
Saat: 21.00