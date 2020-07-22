Kartal Belediyesi’nden Greenpeace’in kampanyasına destek

Kartal Belediyesi, dünyaca ünlü çevre örgütü Greenpeace tarafından başlatılan, tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmasını hedef alan ‘Plastikten Kurtul’ imza kampanyasına sosyal medyadan yaptığı çağrıyla destek oldu.

Dünyaca ünlü çevre örgütü Greenpeace, Türkiye’de tek kullanımlık plastiklerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yasaklanması için bir imza kampanyası başlattı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde, çevre duyarlılığı çalışmalarıyla öne çıkan Kartal Belediyesi, Greenpeace tarafından başlatılan imza kampanyasına, sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak destek oldu.

Sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; “Dünyada her yıl 12 milyon ton plastik denizlere karışıyor. Bunların pek çoğunu tek kullanımlık plastikler oluşturuyor. Greenpeace’in çağrısına biz de katılıyor ve ‘Plastikten Kurtul’ diyor, logomuzu 26 Temmuz’a kadar değiştiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Avrupa Birliği tek kullanımlık plastikleri yasakladı

Öte yandan, Avrupa Birliği; plastik pipet, kulak çubuğu, çatal, bıçak, kaşık, içecek karıştırıcıları ile köpük gıda kapları ve içecek bardaklarının yasaklanması konusunda anlaşmaya vardı. Greenpeace’ten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz’den alınan derin deniz örneklerinin yüzde 92,8’inde plastik saptandı. Akdeniz Havzası’nda 4 metrekareye kadar 1 plastik atık düşüyor.