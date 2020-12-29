Kartal Belediyesinden kadınlara anlamlı destek

Kartal Uğur Mumcu Mahallesi’nde ikamet eden kadınların bir araya gelerek mahallenin muhtarı Soner Eker’in girişimi ile düzenledikleri el emeği pazarının açılışı gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesinin de desteği ile Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nin bahçesinde açılan Uğur Mumcu Mahallesi Kadın El Emeği Pazarı’nın açılışına; Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve mahalle muhtarlarının yanı sıra; sivil toplum temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı. Ev yemeklerinden takılara, seramik ürünlerden mayalı ekmeğe pek çok farklı ürünün bulunduğu pazar, 4 gün boyunca açık olacak.

Uğur Mumcu Mahallesi’nde ikamet eden 20 kadının hazırladıkları ürünler ve el emeği eserler ile katıldığı Uğur Mumcu Mahallesi Kadın El Emeği Pazarı’nın açılış kurdelesini; Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Oktay Aksu, Adem Uçar, Ali Apaydın, Bayram Ali Baştan, Cengiz Türkmen ve İmam Aydın’ın yanı sıra ve mahalle sakinleri birlikte kesti.

Açılışta kısa bir konuşma yapan Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Soner Eker, kadınların pazarı, emek vererek oluşturduklarını belirterek destek veren herkese teşekkür etti.

Eker’in ardından söz alan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Oktay Aksu, 4 gün boyunca açık kalacak pazarda kadınların evlerinde yaptıkları ürünleri ve hediyelik eşyaları sergileyerek hem aile bütçelerine katkıda bulunacaklarını hem de sosyal bir etkinlik yapacaklarını söyledi.

Kartal Belediyesi’nin Soğanlık’ta yeni bir park açılışı yapacağını ve bu parkta 20 ahşap kulübenin olacağını belirten Başkan Yardımcısı Aksu, bu alanların da kadınların kullanımına açılacağını söyledi ve uygun olan diğer mahallelerde de bu projenin hayata geçirileceğini ifade etti.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla söz sahibi olması için çalışmalarına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde devam edeceklerini belirten Aksu “Biz de istiyoruz ki kadınlar evin dışına çıksın, üretime katkıda bulunsun. Kadın varsa özgürlük vardır. Kadın varsa dayanışma vardır, bağımsızlık vardır. Bunu önemsiyoruz” diyerek organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.