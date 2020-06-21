Kartal Belediyesi’nden kan bağışı kampanyasına destek

Kartal Belediyesi ve Kızılay Kan Merkezi’nin işbirliği ile düzenlenen ve Soğanlık Mahalle Meclisi’nin de desteklediği kan bağışı kampanyası, Soğanlık Ülkü Bora Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirildi.
Öte yandan katılımcıları arasında dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının da olduğu Soğanlık Mahalle Meclisi oluşumu gün boyunca sosyal medyadan çağrı yaparak vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.
Soğanlık Orta Mahalle Muhtarı Salim Coşar ve Soğanlık Yeni Mahalle Muhtarı Erol Yurdakul’un da hazır bulunduğu kan bağışı kampanyasında vatandaşlar, form doldurduktan sonra doktor kontrolünden geçirildi ve başta tansiyon olmak üzere kan verme kriterlerine uygunlukları tespit edildi. Genel sağlık durumları kan verme kıstaslarına uyan vatandaşlar, yaklaşık yarım saat süren bir işlemin ardından kan bağışında bulundu. Kan veren vatandaşlara dinlenmeleri gereken süre boyunca çeşitli ikramlarda bulunuldu.