Kartal Belediyesi’nden personele Covid-19 eğitimi

Kartal Belediyesi, 1 Haziran 2020 tarihi itibari ile ülke genelinde normal mesaiye geçilmesi sonrası, kurum içinde çalışanların ve vatandaşların korona virüs salgınına yakalanma tehdidini aza indirmek amacıyla belediye personeline Covid-19 ile ilgili bilgilendirici eğitim veriyor.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye çalışanlarına yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği, Yeni İş Yeri Ortamı ve Yeni Çalışma Kuralları Bilgilendirme Eğitimi, Kartal Belediyesi ana hizmet binasında bulunan meclis salonunda başladı.
Eğitimin sonunda katılım sağlayan personele Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından ‘Covid-19, Koronavirüs Nedir?’ isimli bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı.
Kartal Belediyesi iş sağlığı ve güvenliği ekipleri tarafından planlanan eğitim programı, sosyal mesafe kuralları korunarak gruplar halinde yapılmaya devam edecek.